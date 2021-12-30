Mülakat artı 3 eksi 3 puan nedir? Kılıçdaroğlu'ndan 'artı 3 eksi 3 puan' açıklaması

Mülakat artı 3 eksi 3 puan nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talebinde bulundu. Bakan Özer bu talebi 'Maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin' diyerek geri çevirdi. Bunun üzerine MEB'in önünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu 'Daha düne kadar mülakatlar artı 3 eksi 3 puan verilecektir uygulaması neden terk edildi?' dedi. Bu açıklamanın ardından artı 3 eksi 3 puan uygulamasının ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin MEB'den de açıklama geldi.

Mülakat artı 3 eksi 3 puan nedir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talebinde bulundu. Bakan Özer bu talebi "Maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" diyerek geri çevirdi. Bunun üzerine MEB'in önünde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "Daha düne kadar mülakatlar artı 3 eksi 3 puan verilecektir uygulaması neden terk edildi?" dedi. Bu açıklamanın ardından artı 3 eksi 3 puan uygulamasının ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin MEB'den de açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 bin öğretmen atamalarında yapılan mülakatlarla ilgili çok tartışılacak bir iddiayı gndeme getirdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." demişti. MEB'den de bu açıklamaya flaş yanıt geldi.

MEB: DANIŞTAY KARARI YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen atamasında yapılan mülakatlara yönelik sözlerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yanıt verdi. MEB'den yapılan açıklama ile Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay kararı" iddiasının yalan olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz." denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "ARTI 3 EKSİ 3 PUAN" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) randevu talebine karşılık verilmediğini söyleyerek bakanlığa gitti. Bakanlık binası önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: ''Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS'de 80-90-95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar mülakatlar artı 3 eksi 3 puan verilecektir uygulaması neden terk edildi? Büyük haksızlık var. Evlatlarımıza haksızlık var. Haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler.''

ARTI 3 EKSİ 3 PUAN NEDİR?

Öğretmen adaylarına sınavdan (kpss) aldıkları puanın en az 3 ve en fazla 3 puan vermesi olarak tanımlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.