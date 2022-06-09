Mükremin olayı ne, neden gündem oldu? Mükremin için ünlüler ne dedi? Mükremin'in sosyal medya hesabı kapandı mı?

Mükremin olayı ne, neden gündem oldu? Sosyal medyada ahlak sınırlarının kalmadığı bir dönemde, Mükremin isimli bir şahıs gündeme geldi. Trans birey olduğu bilinen Mükremin'in 'doğum fotoğrafları' adı altında yaptığı paylaşımlar, mütedeyyin kesimi sinirlendirdi. Peki ama Mükremin kim, neden herkes Mükremin'e kızıyor? Mükremin için ünlüler ne dedi? Mükremin'in sosyal medya hesabı kapandı mı? İşte detaylar...

Sosyal medyada ahlak sınırlarının kalmadığı bir dönemde, Mükremin isimli bir şahıs gündeme geldi. Trans birey olduğu bilinen Mükremin'in "doğum fotoğrafları" adı altında yaptığı paylaşımlar, mütedeyyin kesimi sinirlendirdi. Peki ama Mükremin kim, neden herkes Mükremin'e kızıyor? Mükremin için ünlüler ne dedi? Mükremin'in sosyal medya hesabı kapandı mı? İşte detaylar...

Mükremin olayı ne, neden gündem oldu?

Sosyal medya hesaplarından Mükremin ismindeki trans birey, şişen göbeğini göstererek doğum sürecini anlatıyordu.

Aylarca devam eden bu paylaşımlar, Mükremin'in 1 milyon 500 bin kişilik hesabında, yoğun ilgi gördü.

Ta ki, doğum adı altında paylaştı fotoğraflara bir küçük bebeği alet edene kadar...

Sosyal medyada gündeme gelen ve büyük tepki çeken Mükreminin hesabı şikayetler sonunda kapatıldı.

Mükremin için ünlüler ne dedi?

Hazal Kaya, "Oğlum LGBT'li olursa onu savunurum." sözleri ile gündeme gelmişti. Şimdi aynı düşünceyle Mükremin için sosyal medyada paylaşım yapan Kaya'ya binlerce yorum yağdı.

Bergüzar Korel ise, "Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor!" paylaşımıyla dikkat çekti.

Korel'in paylaşımından sonra, takipçileri de mükremin'in hesabını paylaşarak şikayette bulundu.

Mükremin'in sosyal medya hesabı kapandı mı?

Sözde hamile olan ve bunu sosyal medyada paylaşarak yoğun tepkiye neden olan Mükremin Gezgin'in hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘hayasızca hareketler ve teşhir' suçlamalarıyla soruşturma başlattı. sonrasında fenomenin 1 Milyon takipçili Tiktok hesabı kapatıldı.