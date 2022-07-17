Mükemmel Eşleşme dizisinin konusu nedir? TRT 1 Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncuları kimdir?

Yönetmenliğini Emre Kavuk'un, senaryosunu Birol Güven'in üstlendiği Mükemmel Eşleşme dizisi 16 Temmuz Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. MinT Motion Pictures imzalı dizi, kocaman bir ailenin ve sıcacık insanların hikayelerini işleyecek. Peki, Mükemmel Eşleşme oyuncuları kimdir? İşte Mükemmel Eşleşme hangi karakteri kim canlandırıyor?

TRT1 ekranlarının yeni yaz dizisi Mükemmel Eşleşme 16 Temmuz Cumartesi günü ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. MinT Motion Pictures imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda Emre Kavuk'un yer aldığı dizi geniş, kalabalık bir aile ve sıcakkanlı insanların hikayelerini işleyecek. Seksenler dizisine olan benzerliği ile dikkat çeken dizinin konusunun ne olduğunu, oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu merak ediyor. İşte, Mükemmel Eşleşme dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri...

Mükemmel Eşleşme dizisinin konusu nedir?

Komedi dizisi Mükemmel Eşleşme, ailevi zorluklarla karşılaşan iki gencin hikayesi olacak. Annelerinin zorluğuyla karşılaşan gençlerin arasındaki bağ zamanla güçlenecek ve sonunda mutlu bir yuva kurmalarına neden olacaktır.

TRT 1 Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncuları kimdir?

Ahmet Kayakesen

Gizem Sevim

Ayşegül Günay

Asuman Dabak

Volkan Severcan

Ayhan Taş

Eylül Öztürk

Cem Zeynel Kılıç

Ayşen Sezeral

Dizi İstanbul'da çekiliyor. Merakla beklenen dizinin Beşiktaş ve Galata gibi İstanbul'un ünlü mekanlarında çekildiği biliniyor. .