Mükemmel Eşleşme dizisi konusu ne? Mükemmel Eşleşme oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının merakla beklenen dizisi Mükemmel Eşleşme,16 Temmuz itibari ile ekranlardaki yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Emre Kavuk, Senarist Birol Güven, Deniz Gök, Etem Caner Karaüç’ tür. Mükemmel Eşleşme dizisinin Oyuncu Kadrosu: Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral yer alan komedi ve aile türündeki bir dizidir. Sizler için bu dizi hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte tüm detaylar…

Mükemmel Eşleşme Dizisi Konusu Nedir?

"Mükemmel Eşleşme'', 16 Temmuz Cumartesi TRT 1'de yayınlanmaya başladı. İlk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu hakkında detaylara değineceğiz.

Pınar ve Kerem dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da birbirlerinden kilometrelerce uzaktaki büyük plazalarda 1+0 dairelerde kariyerlerinin peşinde tek başlarına bir hayat sürmektedir. Ne Pınar ne de Kerem evlenip çocuk sahibi olmayı, bir aile kurmayı düşünmemektedir.

Komedi türündeki Mükemmel Eşleşme dizisi, aile zoruyla tanışan bu iki gencin hikayesi yer almakta. Annelerinin zoruyla tanışan gençlerin zamanla aralarındaki bağ kuvvetlenecek ve sonunda mutlu bir yuva kurmalarına sebep olacaktır.

Mükemmel Eşleşme Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Ahmet Kayakesen- Kerem

Gizem Sevim- Pınar

Asuman Dabak- Firuze

Volkan Severcan- Necati

Eylül Öztürk- Irmak

Ayşen Sezerel- Sevinç

Ayhan Taş- Cevat

Ayşegül Günay- Fadime

Cem Zeynel Kılıç- Ahmet

Goncagül Sunar- Meral

Damla Alibeşe- Mevsim

Mükemmel Eşleşme Dizisi Nerede Çekiliyor?

Mükemmel Eşleşme dizisi İstanbul'da çekimi yapılıyor. Mükemmel Eşleşme dizisi İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi meşhur yerlerinde çekiminin yapıldığı biliniyor. .