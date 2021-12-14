Mükemmel bir patates püresi için...

Patates püresi ana yemeklerin yanında, et yemeklerinin garnitür olarak kullanılabiliyor. Bu lezzetli püre bazen ana yemekten bile rol çalabilir. Peki lezzetli bir patates püresi nasıl hazırlanır? Tüm püf noktalarıyla sizler için araştırdık...



Patatesi kızartıyor, yemeğini yapıyor, salatasını yapıyor ve püre haline getiriyoruz. Ona adeta bayılıyoruz. Mükemmel bir patates püresi garnitür olarak kullanılsa bile lezzetli olduğunda ana yemekten rol çalabiliyor. Patates püresini kremamsı ve pürüzsüz yapabilmek için bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Lezzetli bir patates püresi nasıl yapılır?

Patateslerin haşlanırken suyun içinde dağılmasının önüne geçmek istiyorsanız onları soymadan kabuklarıyla birlikte haşlayın. Fakat kabukları kirden ve çamurdan tamamen arındırmayı unutmayın.

Patates püresini hazırlarken içerisine patatesin piştiği sudan az miktarda eklerseniz çok daha lezzetli olacaktır.

Patates püresini hazırlarken işinizi kolaylaştırmak ve vakitten tasarruf etmek için blenderdan yardım alıyorsanız hata yapıyorsunuz. Patates püresini çatal veya ezme aletleriyle ezmelisiniz. Çünkü blender patatesin içerisindeki nişastayı bozup patatesinizi yapışkan bir hale getirecektir.

Patates püresine baharat ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz. Ayrıca patatesin haşlama suyuna zerdeçal ilave ederseniz rengi sapsarı ve lezzetli olacaktır.

Doğrayarak haşlayacağınız patatesin kesilme şekillerine dikkat etmezseniz pişme süreleri de birbirinden farklı olacaktır. Küçük parçalar piştiğinde büyük parçalar henüz pişmemiş olacaktır. Bu pürenin kıvamını olumsuz etkiler. Pürenin kıvamının güzel bir şekilde olması için patateslerin aynı boyda olup aynı sürede pişmesine özen göstermelisiniz.

Püreniz sulu ve nemli oluyorsa hata yapıyorsunuzdur. Patatesleri haşlarken fazla su koymamanız gerekir. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta ise suyun hepsinin buharlaşmasını sağlamak. Bu sayede pofuduk ve tam kıvamında bir patates püresi elde edebilirsiniz.

Süt veya krema gibi süt ürünlerini püreye ilave ederken mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Buzdolabından çıkarır çıkarmaz püresinin içerisine eklemeyin. Çünkü patatesin sütü tam olarak emmesi için onun ılık olması gerekir. Yoksa lezzetsiz bir püre elde etmiş olursunuz.

Patates püresinin içerisine ekleyeceğiniz tereyağını son aşamada değil patatesi ezerken eklemelisiniz. Bunun nedeni tereyağının patatesin nişastalı yapısını kırmasıdır. Bu şekilde püreniz kadife gibi bir yüzeye sahip olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.