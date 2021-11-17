Mükemmel bir çırpılmış yumurta nasıl hazırlanır?

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay'in çırpılmış yumurta tarifini öğrenince hep onu yapmak isteyeceksiniz. Gelin tarifi püf noktalarıyla birlikte anlatalım...



Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay'in bugüne kadar en çok izlenen videosu çırpılmış yumurta videosu. Alt tarafı bir çırpılmış yumurta diyor olabilirsiniz fakat püf noktalara dikkat edilince gerçekten ortaya harika bir lezzet çıkacak ve vazgeçilmeziniz olacak.

Gordon Ramsay'in çırpılmış yumurta sırrı

Genellikle herkes bir kasenin içerisine kırdığı yumurtayı çırpıp tavaya döküp pişince yiyor. Gordon Ramsay'e göre bu yöntem hiç doğru değil. Şimdi sizlere çok daha farklı bir çırpılmış yumurtadan bahsedeceğiz.

Gordon Ramsey doğru bir çırpılmış yumurta hazırlama yöntemini şu sözlerle anlatıyor; "Sanırım çırpılmış yumurta videosunu internet üzerinden izleyen 15 milyondan fazla kişi var. Bu yöntem yumurta deneyiminizi tamamen farklı boyuta taşıyan bir yol. Böylece çırpılmış yumurtayı akşam yemeğinde bile yiyebilirsiniz. Hatta ekmek üzerine koyarak da ona farklı bir sunum kazandırabilirsiniz. Tek seferde becerebileceksiniz diye bir kural yok. Ben de ilk zamanlarda kaç kere yanlış yapıp kaç kere baştan başladığımı hatırlamıyorum bile. Fakat birkaç denemeden sonra kusursuz çırpılmış yumurtalara ulaşacağınızdan eminim."

Gordon Ramsay çırpılmış yumurta yaparken yumurtayı önceden çırpmayıp direkt olarak tavaya kırıyor. Ramsay tavaya bir çorba kaşığı tereyağı ekleyip üç adet yumurtayı kırıyor. Yumurtalar pişmeden onlara asla tuz, karabiber gibi baharatlar eklemiyor. Çünkü bu malzemeler yumurta akının sulanmasına ve yumurtaların grileşmesine neden oluyor.

Orta ateşe koyduğu tavayı yavaşça ve sürekli olarak spatulayla karıştırıyor. Bu aşamada asla karıştırma teli kullanmıyor, tercihini slikon spatuladan yana yapıyor.

Yumurta koyulaşmaya ve topaklanmaya başlayınca ateşten alıp karıştırıyor. Dağılınca yeniden ocağa koyuyor. Yani bu aşamada otuz saniye ateşte bırakıyor, on saniye dışarıda karıştırıyor ve yeniden ocağın üzerine koyuyor. Bu süreci üç dört defa tekrarlıyor.

Gordon Ramsay bu yöntemi kullanarak çırpılmış yumurta hazırlamanın süresini uzattığının farkında. Fakat bu yöntem sayesinde yumurtaların fazla pişip lastik gibi olmasını engellediğini söylüyor.

Ocaktan alıp karıştırdığı ve tekrar ocağa koyduğu yumurtaların kaymak gibi bir hale geldiğini görüyor. Yani pişme aşamasının üçte ikisinin tamamlandığına emin olunca tuz ve karabiber ekleme zamanı da geliyor.

Bu aşama isteğe bağlı fakat Ramsay'e göre taze krema çırpılmış yumurtanın gizli kahramanı. Yumurtaya tuz ve karabiber ekledikten sonra pişmeye yakınken içine bir çay kaşığı taze krema ekliyor. Bu yumurtanın sıcaklığını dengeliyor ve fazla pişmesinin önüne geçiyor. Böylece çırpılmış yumurta kremamsı kıvamını koruyor. Ortaya çıkan çırpılmış yumurta ipeksi kıvama ve yumuşacık bir tada sahip oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.