Muhterem İnce kimdir? AYM üyesi Muhterem İnce yemin etti

Muhterem İnce kimdir? 05 Ekim 2022 tarihinde TBMM tarafından Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilen Muhterem İnce 17 Ekim'de Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törende yemin etti. Muhterem İnce'nin kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte AYM üyesi Muhterem İnce'nin hayatı ve biyografisi...

Muhterem İnce kimdir? Anayasa Mahkemesi üyeliğine TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz hafta yapılan oylamada Muhterem İnce seçildi. Muhterem İnce bugün Cumhurbaşkanı Erdoğanın'da katıldığı törende yemin etti. Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yemin etti. Muhterem İnce'nin kim olduğu da zaman zaman vatandaşlar tarafından merak edilmeeye başlandı. İşte AYM üyesi Muhterem İnce'nin hayatı ve biyografisi...

Muhterem İnce kimdir?

Muhterem İnce 30 Ağustos 1970 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. 52 yaşında olan Muhterem İnce İmam Hatip Lisesi mezunudur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyesi olan Muhterem İnce aynı zamanda bürokrattır.

Muhterem İnce, ilköğretim, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde tamamladı.

Lise eğitiminin ardından üniversite için İstanbul'a gelen Muhterem İnce 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimi için ise ırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne aşlayan Muhterem İnce eğitimini 2000 yılında tamamladı.

Pek çok görevde bulunan Muhterem İnce sırasıyla;

18 Temmuz 1994 ile 15 Eylül 1997 tarihleri arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı,

15 Eylül 1997 ile 23 Ekim 2000 tarihleri arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı,

25 Ekim 2000 ile 1 Ekim 2002 tarihleri arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı,

12 Ekim 2002 ile 22 Ekim 2005 tarihleri arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı,

27 Ekim 2005 ile 8 Eylül 2009 tarihleri arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı,

15 Eylül 2009 ile 5 Eylül 2011 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü,

6 Eylül 2011 ile 23 Temmuz 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı,

23 Temmuz 2013 ile 2 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı,

2 Ağustos 2013 ile 20 Şubat 2014 tarihleri arasında Personel Genel Müdür Vekili görevlerinde bulundu.

20 Şubat 2014 tarihli 2014/130 ve 2014/131 sayılı Müşterek Kararname ile Personel Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2016 tarihli resmi gazete sayısında yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine atanmıştır.

10 Eylül 2016 tarihine kadar görevini sürdüren İnce, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına atandı.

7 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 29 Haziran 2022 tarihli TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay Üyeliğine seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Muhterem İnce İngilizce bilmektedir.

Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçildi

05 Ekim 2022 tarihinde TBMM tarafından Anayasa Mahkemesi üyesi seçildi. İnce 17 Ekim 2022'de Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törende yemin etti.

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