Ankara'da muhtar evlerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Muhtarlar için önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini açıklayan Erdoğan tesislerin inşaatında emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtarlar Evi ücretsiz mi? Muhtarlar Evi nerede? Muhtarlar muhtar evinde kalabilir mi? Muhtarlar evi muhtar ailelerine ücretsiz mi, ücretli mi?

Ankara'da muhtar evlerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Muhtarlar için önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini açıklayan Erdoğan tesislerin inşaatında emeği geçenlere teşekkür etti. Muhtarlar Evi ücretsiz mi? Muhtarlar Evi nerede? Muhtarlar muhtar evinde kalabilir mi? Muhtarlar evi muhtar ailelerine ücretsiz mi, ücretli mi?

Muhtarlar Evi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile açıldı. Erdoğan muhtarları sevindiren açılışta gündeme dair de önemli açıklamalarda bulundu. Muhtarlar açılışın ardından muhtarlar evinin nerede olduğunu ücretli mi ücretsiz mi olacağını merak ediyor.

Muhtarlar Evi nerede?

Tüm Türkiye genelinde 50 bini aşkın muhtarın faydalanabileceği Muhtarlar Evi muhtarları sevindirdi. İçişleri Bakanlığınca Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaptırılan ilk Muhtarlar Evi, 81 ilden başkente gelen muhtarların konaklama ihtiyacını karşılayacak.

Muhtarlar Evi ücretsiz mi?

Ülkemizde hizmet veren muhtarların Ankara'da yaşamını kolaylaştıracak olan bu proje açıldı. Çankaya ilçesinde 2 bodrum kat, zemin kat, 4 yatak katı, restoran katı ve teras olmak üzere 9 kattan oluşan Muhtarlar evi muhtalarımıza üctetsiz hizmet verecek.

Muhtarlar evi özellikleri neler?

Tesisin bodrum katlarında mescit, otopark ve depolar, zeminde resepsiyon, lobi, kafe ve idari birimler yer alıyor. Başkente gelen muhtarların konaklama ihtiyacını karşılayacak tesiste, süit oda, 4 aile odası ve 30 standart oda olmak üzere 35 oda bulunuyor. Tesisin 5'inci katında ise mutfak ve 50 kişilik kahvaltı salonu yer alıyor.

Erdoğan: 100 muhtar hizmet binasının temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Muhtarlar evinin açılış heyecanını yaşıyoruz. Bu güzel binayı bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bundan sonra muhtarlarımızı Ankara'ya geldiklerinde kalacakları bir yer sağlıyoruz. Bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanlığı görevini devraltıktan sonra, ülkemize kazandırdıklarımızın biri, muhtar buluşmalarımızdır. Toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye'nin her yerinden muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde misafir ettik.

Muhtarlarla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış bir şereftir. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizden sonra muhtarlarımızı hatırladı. Şimdiye kadar sizi görmeyenler şimdi muhtarlarımızı vaat yağmuruna tuttular. Laf olsun diye düzenledikleri birkaç salon toplantısı dışına çıkamadılar. Bizim bu muhabbet iklimimizi asla tesis edemediler." .