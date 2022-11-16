Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent ne iş yapıyor? Cumhurbaşkanı adayı iddiası sosyal medyada gündem oldu!

Uluslararası içecek firmasında CEO'luk görevi ile tanınan Türk asıllı ABD'li iş insanı Muhtar Kent'in kim olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Muhtar Kent'in 6'lı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent ne iş yapıyor? Coca-Cola üst yöneticisi Muhtar Kent nereli?

Muhtar Kent iş dünyasında adını duyuran Türk iş insanlarından biridir. Coca-Cola'da üst düzey yöneticilik seviyesine çıkan CEO olan görev yaptı. Muhtar Kent ardından Kuzey Amerika hariç tüm dünyadan sorumlu CocaCola başkanı olarak atandı. Dünyanın en büyük markasının yöneticiliğini yapan Muhtar Kent ile ilgili sosyal medayada yer alan Cumhurbaşkanlığı iddiaları sonrası Muhtar Kent kimdir? Muhtar Kent ne iş yapıyor? soruları sıkça gündeme geldi.

Muhtar Kent kimdir?

Muhtar Kent 1 Aralık 1952 yılında ABD'nin New York eyaletinde dünyaya geldi. Türk asıllı ABD'li iş insanı Muhtar Kent dünyanın en büyük içecek firmasında önemli görevler üstlenmiştir.

İş insanı Muhtar Kent'in babası Necdet Kent New York başkonsolosu olarak görev yaptı.

Muhtar kent iyi bir eğitim almıştır.

Tarsus Amerikan Kolejin'den mezun olduktan sonra İngiltere Hull Üniversitesi'ne gitti. Burada ekonomi bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına atılan Muhtar Kent 1978 yılında Coca Cola'da çalışmaya başladı.

Şirkette çeşitli görevlerde bulunan ve performansı ile adından söz ettiren Muhtar Kent ardından 1999 ile 2005 yıllar arasında Efes Pilsen grubunda görev aldı.

2005 yılında yeniden CocaCola bünyesine katılan Kent Kuzey Asya, Avrasya ve Orta Doğu grup başkanı oldu.

Ardından 1 Temmuz 2008'de Coca-Cola'nın CEO'su oldu. 3 Nisan 2009 tarihinde Coca-Cola'nın Atlanta merkezinde yapılan başkanlık seçimlerinde kurul üyelerinin oylarıyla Neville Isdell'in yerini alarak CEO ve başkan olarak devam etti.

Muhtar Kent'in babası 2. Dünya savaşında Fransa konsolosu iken kurtardığı 70-80 Türkiye Yahudisi'nin kurtarmıştır. O yüzden Necdet Kent "Türk Oskar Schindler" olarak bilinir.

Muhtar Kent koyu bir Galatasaray taraftarıdır ve Galatasaray Spor Kulübü' nün 14277 numaralı üyesidir.

Ayrıca Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyesidir. Okan Üniversitesi'nin 2010 yılında verdiği Onursal Doktora unvanına layık görülmüştür.

Muhtar Kent ayıs 2017'de Coca Cola CEO'luğunu bıraktı. Kent, CEO'luğu bıraktıktan sonra başkan olarak devam etti. Nisan 2019'da başkanlığı bıraktı.

Muhtar Kent'in Cumhurbaşkanı adayı iddiası

6'lı masa Cumhurbaşkanılı seçimine az bir süre kala halen bir aday çıkaramadı. Bu durum sosyal medayda bazıı teorilerin ortaya atılmasına neden oluyor. Sosyal medyada yer alan son iddiaya göre ise Muhtar Kent'in aday olacağı. .