Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde muhtarları sevindiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan kadın muhtarların doğum izinleri konusunda düzenleme yapılacağını açıklarken, muhtarların çeşitli nedenlerden dolayı muhtarlık görevini yapamayanlardan ödenek kesintisi yapılmayacağını açıkladı. Peki muhtar izin ödenek kesilmeyecek mi? Muhtar maaşında kesinti yapılmayacak mı? Muhtar izinde tam maaş mı alacak?

Muhtar izin ödenek kesilmeyecek mi? Muhtar izinde tam maaş mı alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde muhtarları sevindiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan kadın muhtarların doğum izinleri konusunda düzenleme yapılacağını açıklarken, muhtarların çeşitli nedenlerden dolayı muhtarlık görevini yapamayanlardan ödenek kesintisi yapılmayacağını açıkladı.

Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kadın muhtarları sevindiren açıklamasının ardından tüm muhtarları ilgilendiren müjdeyi de verdi.

Muhtar izin ödenek kesilmeyecek mi?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlilerini yasal düzenleme aşamasında sona geldik. yakında meclisin takdirine sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri bakanlğımız ve ÖSYM arasında yapılacak protolle muhtar akademsi programını hayata geçiyoruz."

Muhtar maaşı ne kadar?

Resmi Gazete'de 15 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre muhtar maaşları asgari ücret seviyesinde çekildi. Böylelikle muhtar maaşları 5 bin 500 TL oldu. Bütün muhtarların maaşı, köy veya mahalle fark etmeksizin aynıdır. Muhtar maaşları her yerde aynı orandadır. .