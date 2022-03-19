Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak Chelsea'yi neden alamadı? Muhsin Bayrak Chelsea için teklif vermedi mi? Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea ile ilgilendiği geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı. Muhsin Albayrak da bu iddiaya doğrulayarak 'Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor.' demişti. Son gelen bilgilere göre Muhsin Albayrak'ın Chelsea'yi satın almak için teklif vermediği öğrenildi. Muhsin Bayrak teklif için verilen son süreye yetişemediklerini açıkladı.

Muhsin Bayrak kimdir? Muhsin Bayrak Chelsea'yi neden alamadı? Muhsin Bayrak Chelsea için teklif vermedi mi? Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea ile ilgilendiği geçtiğimiz haftalarda basına yansımıştı. Muhsin Albayrak da bu iddiaya doğrulayarak "Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor." demişti. Son gelen bilgilere göre Muhsin Albayrak'ın Chelsea'yi satın almak için teklif vermediği öğrenildi. Muhsin Bayrak teklif için verilen son süreye yetişemediklerini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Rus oligarklara da dünya elenilde peş peşe yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı. Rusya'nın en bilinen oligarklarından olan Abramoviç'in İngiltere'ye giriş çıkışı da tartışılmaya başlandı. Roman Abramoviç bu gelişmelerden sonra sahibi olduğu Chelse kulübünü satışa çıkardığını duyurmuştu. Kulüp için satış görüşmeleri devam ederken Türk iş insanı Muhsin Albayrak'ın da kulübe talip olduğu açıklanmıştı.

"Londra'da görüşmeye başlandı"

Muhsin Bayrak Chelsea kulübünü satın almak için başlatılan sürece ilişkin şunları söylemişti: "Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea Futbol Kulübü yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen yarın ya da cuma günü tam anlamıyla çalışmalar başlayacak. Çok afaki rakamlar dönüyor. Ben rakam olarak çok bir şey söylemeyeyim. Zaten bütün dünya basınına duyurulacak. Alıcılar içerisinde en şanslı grup biziz. Ticaretimizi aksatacak bir durum yok, hesabımızı kitabımızı yaptık. Biz hazırız; karşı tarafa bıraktık. Oradan gelecek stratejiye göre, önlemimizi alıp pazarlığın içerisine dahil olacağız. Ekonomiye ve turizme çok büyük faydaları olacak" dedi. Türkiye'den de hem futbolcu hem de teknik adamlar kulüpte olacak. Abramovich ile bizim eskiye dayalı bir dostluğumuz var. " dedi.

Muhsin Bayrak Chelsea'yi neden alamadı?

AB Grup Holding'in başındaki Muhsin Bayrak'ın Chelsea'yi satın almak için teklif vermediği öğrenildi. Reuters'a konuşan Muhsin Bayrak, teklif verilmesi için tanınan son teslim gününe yetişemediklerini ve bunun prosedürle ilgili bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Bayrak, 'çok üzgün' olduğunu dile getirdi. AB Group'un avukatları, ABD yatırım bankasına teklif vermek yerine genel bir e-posta adresi kullanarak İngiltere Dijital, Kültür Medya ve Spor Departmanı ile temasa geçti.

Londra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Abramoviç'in satışa çıkardığı Premier Lig Kulübü Chelsea'yi almak için teklif verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, " Roman Abramovich'in avukatları ile Chelsea'nin satın alma şartlarını görüşüyoruz. İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız. Biz teklifimizi yaptık. Dünyada yaşanan Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye'yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye'de almak istiyorlar" dedi.

Muhsin Bayrak kimdir?

Muhsin Bayrak AB Holding'in sahibi. Pek çok alanda dünya genelinde yatırımları bulunan AB Holding Enerjiden inşaata, turizmden marinaya Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Muhsin Bayrak AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. Muhsin Bayrak, İngiltere'nin başkenti Londra'daki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Londra'da yatırımları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak'ın Chelsea kulubünü satın almak için görüşme yaptığı iddia edildi. Bazı haber sitelerinde yer alan iddia gündeme bomba gibi düşerken Muhsin Bayrak'ın da kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin iş insanları arasında yer alıyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan haberlere göre, aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması spor alanında da peş peşe yaptırımların gelmesine neden oldu. Tüm Rus takımları uluslararası turnuvalardan men edildi. Rus iş insanlarına da pek çok ülke tarafından amborgo uygulandı. Rus iş insanlarına da gelen yaptırımlardan sonra Roman Abramovich Chelsea kulübünü satışa çıkardı. .