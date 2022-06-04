Muhiddin Şahin kimdir? Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Muhiddin Şahin hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre pek çok kurumda bazı isimler görevden alındı bazı isimlerin ise ataması yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan'ın da görevden alınarak yerine Muhittin Şahin atandı. Bu atamanın ardından Muhittin Şahin'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Muhiddin Şahin kimdir? Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Muhiddin Şahin hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre pek çok kurumda bazı isimler görevden alındı bazı isimlerin ise ataması yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan'ın da görevden alınarak yerine Muhittin Şahin atandı. Bu atamanın ardından Muhittin Şahin'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre pek çok kuruma yeni isimler atandı. Son zamanlarda şekere gelen zamlar ile günemde gelen Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de de kritik atamalar ve görevden almalar yaşandı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alınarak yerine Muhittin Şahin atandı. Atamanın ardından Muhiddin Şahin'in kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Muhiddin Şahin kimdir?

Muhiddin Şahin Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit ALKAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhiddin Şahin atanmıştır" denildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar 233sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.