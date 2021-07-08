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Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve böyografisi

Muhiddin Gülal kimdir? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevinden alındı. Muhittin Güral'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş TMSF başkanlığına atandı. Muhittin Güral'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal nereli ve kaç yaşında? İşte Muhiddin Gülal'ın hayatı ve biyografisi...

3 Saat Önce
2021-07-08 08:45:01
Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal hayatı ve böyografisi

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Muhiddin Gülal kimdir? Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevinden alındı. Muhittin Güral'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş TMSF başkanlığına atandı. Muhittin Güral'ın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal nereli ve kaç yaşında? İşte Muhiddin Gülal'ın hayatı ve biyografisi...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanı değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre TMSF'nin Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı ve yerine Fatin Rüştü Karakaş getirildi. Peki Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal nereli kaç yaşında? İşte Muhiddin Gülal'ın hayatı...

Muhiddin Gülal kimdir?

Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Muhiddin Gülal 1997 senesinde Sümerbank A.Ş Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş yardımcısı olarak iş dünyasına adım atmıştır.

Muhiddin Gülal ardından Etibank A.Ş, Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş, Anadolubank A.Ş, Teftiş Kurulu Başkanlığında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, TMSF Grup Başkanlığı, Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığında Grup Koordinatörü, Daire Başkanlığı, BDDK kurul üyeliği, Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkanvekilliği, Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Encümen Üyeliği gibi bir çok görevde bulunmuştur.

Muhiddin Gülal 2017 yılında ise TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Başkanı olarak göreve getirilmiştir.

Muhiddin Gülal 8 Temmuz 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile TMSF Başkanlığını Fatin Rüştü Karakaş'a bırakmıştır.

Muhiddin Gülal Aslen Giresun Alucra Doludere Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

Muhiddin Gülal iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Muhiddin Gülal evlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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