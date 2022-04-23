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''Mühendis ihraç eden ülke haline geldik''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 'Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu' ifadelerini kaydetti.

2 Saat Önce
2022-04-23 07:53:47
''Mühendis ihraç eden ülke haline geldik''

Kars Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle sahur buluşması" programında, üniversite öğrencileriyle birlikte sıraya giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yemeğini alarak sahurunu yaptı.

Karaismailoğlu, burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, yapılan yatırımların Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelere örnek olmaya başladığını aktardı.

Türkiye'de 2002 öncesinde ulaştırma sektöründe ciddi eksiklikler olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Eksiklikleri gidermek için ciddi hamleler, iyi planlamalar yapmak lazımdı. Çünkü bizim çok paramız yok, az parayla maksimum faydalı işler yapmamız gerekiyordu. Bugüne geldiğimizde bölünmüş yolumuzun 28 bin 600 kilometreye ulaşması, havalimanı sayımızın 57'ye ulaşması, demiryollarımızın 13 bin 22 kilometreye ulaşması, denizdeki liman ve tersane sayılarının artması, haberleşme sektöründeki gelişmeler, hayal edilemeyecek şeyler bu kısa süre içerisinde başarıldı."

Bakan Karaismailoğlu, Anadolu'da yüzlerce, binlerce projeyi gerçekleştirdiklerini, yap- işlet- devret projeleriyle, kamu- özel iş birliği projeleriyle dünyanın en büyük projelerini geliştirdiklerini söyledi.

'MÜHENDİS İHRAÇ EDEN ÜLKE HALİNE GELDİK'

Karaismailoğlu, yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında önemli bir azalma olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin diğer ülkelere mühendis gönderen bir konuma geldiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Yüzde 80'e varması demek her yıl bizim 10 bin kişinin canını kurtarmamız demektir. Bu da yapılan projelerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Bugün teknoloji açısından, mühendis ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı en büyük asma köprüsünü yaptık. Yani 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyorsunuz." .

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