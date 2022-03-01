Muhasebeciler bugün mü? Muhasebeciler günü ne zaman?

“Muhasebeciler günü” dünyada ve Türkiye’de kutlanmaktadır. Ancak ülkelerin bu günü kutlama tarihleri değişiklik göstermektedir. Muhasebeciler günü ne zaman? Muhasebeciler günü var mı? Muhasebeciler günü resmi tatil mi? Muhasebeciler günü geçti mi?

Türkiye'de, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun verdiği yetkiye istinaden hizmet kamu/özel sektör meslek mensuplarının günü "1 Mart" "Muhasebeciler Günü" olarak kutlanmaktadır. 1-7 Mart arasında kutlanılan Muhasebeciler günü Türkiye'de farklı noktalarda kutlanmaktadır.

Muhasebe mesleği mensupları ne iş yapar?

Bir muhasebeci, yöneticilerin, yatırımcıların, vergi otoritelerinin ve diğerlerinin kaynak tahsisi konusunda karar vermelerine yardımcı olan finansal bilgilerin güvenliğinin ölçümünü yapan, açıklanması veya temin edilmesi olan bir muhasebe veya muhasebecilik pratisyenidir. Kısacası işi bir kurumdaki bütün iktisadi işlere bakan kişidir.

Mesleki derneklerin sertifika sınavları ile yetkinlik sergileyen muhasebeciler, Yeminli Mali Müşavir gibi unvanları kullanmak için sertifikalandırılmıştır. Bu kişilere, bir kuruluşun finansal hesaplamalarını onaylama kabiliyeti gibi yasal olarak belirli sorumluluklar verilir ve mesleki suistimalden sorumludurlar. .