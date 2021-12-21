Muharrem Sarıkaya istifa mı etti? Canlı yayında tokat atan gazeteci kovuldu mu istifa mı etti?

Canlı yayında tokat atan gazeteci kovuldu mu istifa mı etti? Fatma Şahin ile canlı yayın yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya, yardım için gelen Ahmet Demir'e tokat atması sosyal medyayı salladı. Tepkilerin ardından sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Sarıkaya istifa mı etti? İşte detaylar...

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin ile canlı yayında gerçeklştirdikleri sohbet esnasında ses kontrolü için gelen Ahmet Demir'e tokat attı. Görüntüler canlı yayında büyük yankı uyandırdı.

Muharrem Sarıkaya istifa mı etti?

Muharrem Sarıkaya olayın ardından Twitter hesabından 4 tweet attı ve istifa ettiğini duyurdu. Sarıkaya;

"Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum; hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak örneği olarak anlatacağım. "

"Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı... Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim."

"İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum."

"Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla."

şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Canlı yayında tokat atan gazeteci kovuldu mu istifa mı etti?

Habertürk'ün Muharrem Sarı Açıklaması

"Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

Kameraman Ahmet Demir: Dava Açacağım

"Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması"

"Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.