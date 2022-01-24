Muharrem İnce kimdir? Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı için Muharrem İnce ne dedi?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ederken tartışmalı bir iddiada bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na muhalefet partilerinin teklifte bulunduğunu iddia eden İnce, 'Hisarcıklıoğlu da yanıt vermedi' dedi.