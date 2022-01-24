Muharrem İnce kimdir? Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı için Muharrem İnce ne dedi?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ederken tartışmalı bir iddiada bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na muhalefet partilerinin teklifte bulunduğunu iddia eden İnce, 'Hisarcıklıoğlu da yanıt vermedi' dedi.
2022-01-24 18:33:55
Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2023 seçimleri için ilginç bir iddiada bulundu. İnce, muhalefetin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu'na cumhurbaşkanı adayı için teklifte bulunduğunu iddia etti.
İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu'nun cevap vermediğini ileri süren İnce, "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce'ye sosyal medya hesabından yanıt veren Hisarcıklıoğlu, söz konusu iddiayı yalanladı.
"Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır" diyen Hisarcıklıoğlu, "Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım" dedi. .
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