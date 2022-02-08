Muhammed Konyevi kimdir? Muhammed Konyevi vefat etti mi? Muhammed Konyevi kaç yaşında?

Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni Hazretleri’nin halifesi Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, geçtiğimiz günlerde Kovid-19’a yakalanmıştı. Seyda Muhammed Konyevi'nin vefat ettiği haberi bildirildi.

Nakşibendi tarikatı Şeyle Seyda Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri'nin vefat ettiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19'a yakalanmıştı.

Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri'nin hayatı

Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, miladi 1942 yılında Mardin ilinin merkezine bağlı Konaklı köyünde dünyaya gözlerini açtı. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, anne tarafından Hz. Ömer radıyallahu anh'ın soyundandır. Dört yaşında iken Kur'an-ı Kerim'i öğrendi ve hatmetti. İlim, marifet öğrenmeye ve çeşitli maharetler kazanmaya başladı. İlim tahsiline başlamadan önce bir süre kendi keçilerine çobanlık yaptı. Seyda-i Konyevi (ks) daha küçük yaşlardayken bile cemaati kaçırmazdı.

Keskin zekası bir çok kimsenin dikkatini çekmişti. Akrabaları onun okuyup öğretmen olmasını isterken o ilim uğruna bir medreseye yerleşti. Medrese günlerinden bahsederken şöyle buyurmuştu: "O günlerin tadı bambaşka idi. İlim ve din aşkı bizi öyle sarmıştı ki; eve geldiğim zaman, akrabalarımız, ilim ve din aşkından deli olacaksın diye üzülürlerdi."

İlim hocalarından birisi onun için: "Yalnız o talebeliğin hakkını veriyordu." buyurmuştu. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, Muhammed Diyauddin Hazretleri'nin torunlarından Molla Takyeddin'in halifesi Molla Abdulbaki ve Seyda Süleyman Banihi'den de ilim tahsil etti. Bir kaç alimden daha ilim tahsil ederek en son Gavs-ı Bilvanisi'nin halifelerinden Abdussamed-i Ferhendi'nin yanına geldi. Onun yanında bir yıl kaldıktan sonra zahiri ilimlerden icazet aldı. Daha sonra, Abdussamed-i Ferhendi, güzel ahlakından dolayı onu kızıyla evlendirdi.

Seyda-i Konyevi (ks), Abdussamed-i Ferhendi (ks)'nin yanında iken icazetine iki ay kala şöyle bir rüya gördü; "Şah-ı Hazne (ks)'nin oğlu, Şeyh Aleaddin'nin bir elçisi, şeyh Aleaddin'in; "Ben filan yerdeyim, bekliyorum, acele gel!" dediğini nakletti. Bu rüyanın işaretiyle Şeyh Aleaddin'nin yanına giderek ona intisap etti. Kısa bir zaman sonra Şeyh Aleaddin vefat edince, köyüne döndü. O zamanlar dayısı o köyün imamı idi. Dayısı görevden ayrılınca, köy halkı ona imamlık yapmasını teklif ettiler. Seyda-i Konyevi (ks) kendi köyü olması sebebiyle ilk önce kabul etmek istemedi. Ancak çok ısrar üzerine onlara iki şart koştu.

Bu şartlardan birincisi; çalgılı düğünlerin terkedilmesi ve kadınlarla erkeklerin bir arada oynamamaları idi. İkincisi; beraberinde getirdiği talebelerin, bakımının üstlenilmesi idi. Köylüler bu şartları kabul ettiler. Orada küçük bir medrese yaparak üç yıl ikamet etti.

Seyda-i Konyevi (ks), Seyyid Muhammed Raşid (ks)'nin daveti üzerine, kayınpederi Abdussamed-i Ferhendi (ks) ile birlikte Menzil köyüne geldi. Yirmi yıldan fazla Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin yanında kaldı ve hizmetinde bulundu. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, o günleri anarken: "Keşke bütün ömrümüz onun hizmetinde geçseydi." buyurmuştu.

Seyyid Muhammed Raşid (ks), Seyda-i Konyevi (ks)'yi çok severdi. Hatta bazı insanlar söyleyemedikleri meseleleri onun aracılığıyla Seyyid Muhammed Raşid (ks)'e iletirlerdi. Seyda-i Konyevi (ks)'ye; "Seyyid Muhammed Raşid (ks) sizi çok seviyor. Bunun hikmeti nedir?" dedikleri zaman; "O benim kemalatımdan değil, Seyyid Muhammed Raşid (ks)'nin şevkat ve merhametindendir." diye buyurmaktadır.

Asrımızın büyük İslam alimlerinden olan Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin vefatından sonra bir yıla yakın teberrüken Menzil'de kaldı. Daha sonra Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin işareti üzerine Konya'ya hicret etti.

Seyda-i Konyevi (ks), sevenlerine daima Hz. Peygamber (sav)'in ve ashab-ı kiramın yolundan gitmelerini tavsiye etmekteydi. Sevenlerine, Allah-u Zülcelal'in rahmetinden, nefsin ve dünyanın kötülüğünden çok bahsetmekteydi. . Ziyaretine gelenlere Hz. Peygamber (ks), ashab-ı kiramdan ve ilmiyle amel eden alimlerin ahlakından bahseder ve onlar gibi ahlaklanmalarını tavsiye etmekteydi.

Seyda hazretlerinin 40'ı geçkin kitabı yayınlanmış olup şu anda sadece 34 tanesinin basımı yapılmaktadır.

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