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Muğla ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ve Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

13 Saat Önce
2021-08-06 08:09:50
Muğla ve Denizli'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı.
Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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