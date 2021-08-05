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TIMETURK / GENEL / Muğla ve Antalya'da orman yangınları söndürüldü mü? Yangın nerelerde devam ediyor?

Muğla ve Antalya'da orman yangınları söndürüldü mü? Yangın nerelerde devam ediyor?

Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar bir yandan kontrol altına alınırken bir yandan başka bir noktada yeniden çıkıyor. Yangın söndürme ekiplerinin yangınlara müdahalesi devam ediyor. Peki Muğla ve Antalya'da orman yangınları söndürüldü mü? Yangın nerelerde devam ediyor? Marmaris'te termik santrale sıçrayan yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Meteoroloji'den gelen hafta sonu tahmini ise herkesi sevindirdi.

12 Saat Önce
2021-08-05 08:57:19
Muğla ve Antalya'da orman yangınları söndürüldü mü? Yangın nerelerde devam ediyor?

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Türkiye 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar bir yandan kontrol altına alınırken bir yandan başka bir noktada yeniden çıkıyor. Yangın söndürme ekiplerinin yangınlara müdahalesi devam ediyor. Peki Muğla ve Antalya'da orman yangınları söndürüldü mü? Yangın nerelerde devam ediyor? Marmaris'te termik santrale sıçrayan yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü. Meteoroloji'den gelen hafta sonu tahmini ise herkesi sevindirdi.

Türkiye çıkan orman yangınları ile adete kabus yaşıyor. Yangınlar kısa sürede büyürken yerleşim yerlerine ulaşarak bir çok evin kül olmasına neden oldu. Çıkan yangınlarda şimdiye kadar 9 kişinin hayatını kaybetmei herkesi yasa boğdu. Orman yangınları ile mücadele devam ederken yetkililerden yangının son durumuyla ilgili açıklama geldi. Peki yangın söndürüldü mü? Yangınların devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde ve Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, ilçelerinde yangın söndürüldü mü?

Muğla ve Antalya'da orman yangınları söndürüldü mü?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam edn orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. 33 ilde çıkan 167 yangın kontrol altına alınırken, 7 ildeki 16 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

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Yangın nerelerde devam ediyor?

Orman yangınlarının devam ettiği yerler şöyle;

Adana: Feke
Antalya: Manavgat, Gündoğmuş
Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer
Isparta: Sütçüler
Denizli: Tavas, Güney
Aydın: Karacasu
Hatay: Dörtyol

Termik santraldeki yangın kontol altında

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını termik santrale sçıramıştı. Termik santral kontrollü bir şekilde kapatılarak tahliye edildi. Yangın söndürme ekipleri santraldeki yangını 11 saatin ardından bu sabah saat 08.00 sıralarında santraldeki yangını söndürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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