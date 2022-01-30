Muğla hava durumu (30 Ocak – 28 Şubat)

Muğla, Akdeniz ve Ege bölgeleri iklim özelliğine sahiptir. Yazları sıcak ve kurakken kışları ılık ve yağmurludur. İlkbaharda karsız ve çok değişken olan Muğla, sonbahardaysa kısa ve kış rejimine dönüktür. Muğla’da oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. Peki, Muğla’da hava kaç derece?