Muğla hava durumu (30 Ocak – 28 Şubat)
Muğla, Akdeniz ve Ege bölgeleri iklim özelliğine sahiptir. Yazları sıcak ve kurakken kışları ılık ve yağmurludur. İlkbaharda karsız ve çok değişken olan Muğla, sonbahardaysa kısa ve kış rejimine dönüktür. Muğla’da oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. Peki, Muğla’da hava kaç derece?
2022-01-30 17:04:10
Muğla hava duruma ilişkin bilgiler vatandaşların gündeminde bulunmakta. Muğla'da oturan kişiler, Muğla'da bugün hava güneşli mi? Muğla 'ya yağmur ne zaman yağacak? Muğla 'da hava kaç derece? Soruların cevapları arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Muğla hava durumu
30 Ocak Pazar
Yağmurlu ve açık hava
11°
4°
31 Ocak Pzt
Yağmurlu ve açık hava ,
9°
2°
1 Şubat Salı
Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava
8°
3°
2 Şubat Çarşamba
Yağmur ve muhtemelen gök gürültüsü
10°
8°
3 Şubat Perşembe
Bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültüsü
8°
4°
4 Şubat Cuma
Güneşli
7°
0°
5 ŞubatCmt
Parçalı bulutlu
11°
0°
6 Şubat Pazar
Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli
13°
-2°
7 Şubat Pzt
Güneşli
12°
3°
8 Şubat Salı
Güneşli
15°
-4°
9 Şubat Çarşamba
Daha soğuk
9°
0°
10 Şubat Perşembe
Bol Güneşli
8°
0°
11 Şubat Cuma
Hafif yağmur
8°
0°
12 Şubat Cmt
Kar ve yağmur karışımı
8°
0°
13 Şubat Pazar
Parçalı bulutlu
9°
2°
14 Şubat Pzt
Güneşli
11°
4°
15 Şubat Salı
Çok Bulutlu
11°
4°
16 Şubat Çarşamba
Çok bulutlu
10°
4°
17 Şubat Perşembe
Hafif yağmur
10°
4°
18 Şubat Cuma
Yağmur ihtimali
10°
4°
19 Şubat Cmt
Çok bulutlu
8°
3°
20 Şubat Pazar
Çoğunlukla güneşli
8°
0°
21 Şubat Pzt
Güneşli
8°
0°
22 Şubat Salı
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
8°
1°
23 Şubat Çarşamba
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
8°
1°
24 Şubat Perşembe
Çoğunlukla güneşli
9°
0°
25 Şubat Cuma
Hafif yağmur
8°
3°
26 Şubat Cmt
Sağanak Yağışlar
9°
3°
27 Şubat Pazar
Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur
9°
4°
28 Şubat Pzt
Çoğunlukla güneşli
11°
1°
YORUMLAR (0)