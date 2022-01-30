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TIMETURK / GENEL / Muğla hava durumu (30 Ocak – 28 Şubat)

Muğla hava durumu (30 Ocak – 28 Şubat)

Muğla, Akdeniz ve Ege bölgeleri iklim özelliğine sahiptir. Yazları sıcak ve kurakken kışları ılık ve yağmurludur. İlkbaharda karsız ve çok değişken olan Muğla, sonbahardaysa kısa ve kış rejimine dönüktür. Muğla’da oturan kişiler arama motorlarında hava durum raporunu araştırmakta. Peki, Muğla’da hava kaç derece?

2 Saat Önce
2022-01-30 17:04:10
Muğla hava durumu (30 Ocak – 28 Şubat)

Muğla hava duruma ilişkin bilgiler vatandaşların gündeminde bulunmakta. Muğla'da oturan kişiler, Muğla'da bugün hava güneşli mi? Muğla 'ya yağmur ne zaman yağacak? Muğla 'da hava kaç derece? Soruların cevapları arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Muğla hava durumu

30 Ocak Pazar

Yağmurlu ve açık hava

11°

31 Ocak Pzt

Yağmurlu ve açık hava ,

1 Şubat Salı

Yer yer yoğun yağmurlu, açık hava

2 Şubat Çarşamba

Yağmur ve muhtemelen gök gürültüsü

10°

3 Şubat Perşembe

Bulutlu ve yağmurlu, muhtemelen gökgürültüsü

4 Şubat Cuma

Güneşli

5 ŞubatCmt

Parçalı bulutlu

11°

6 Şubat Pazar

Zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli

13°

-2°

7 Şubat Pzt

Güneşli

12°

8 Şubat Salı

Güneşli

15°

-4°

9 Şubat Çarşamba

Daha soğuk

10 Şubat Perşembe

Bol Güneşli

11 Şubat Cuma

Hafif yağmur

12 Şubat Cmt

Kar ve yağmur karışımı

13 Şubat Pazar

Parçalı bulutlu

14 Şubat Pzt

Güneşli

11°

15 Şubat Salı

Çok Bulutlu

11°

16 Şubat Çarşamba

Çok bulutlu

10°

17 Şubat Perşembe

Hafif yağmur

10°

18 Şubat Cuma

Yağmur ihtimali

10°

19 Şubat Cmt

Çok bulutlu

20 Şubat Pazar

Çoğunlukla güneşli

21 Şubat Pzt

Güneşli

22 Şubat Salı

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

23 Şubat Çarşamba

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

24 Şubat Perşembe

Çoğunlukla güneşli

25 Şubat Cuma

Hafif yağmur

26 Şubat Cmt

Sağanak Yağışlar

27 Şubat Pazar

Yer yer yağan sağanakların ardından hafif yağmur

28 Şubat Pzt

Çoğunlukla güneşli

11°

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