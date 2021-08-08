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TIMETURK / GENEL / Muğla’da tatilcileri tedirgin eden görüntü

Muğla’da tatilcileri tedirgin eden görüntü

Muğla'nın Datça ilçesindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri köpükler, tatilcileri tedirgin etti. Şezlonglara kadar ulaşan köpükler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, denize girmedi.

7 Saat Önce
2021-08-08 14:04:10
Muğla’da tatilcileri tedirgin eden görüntü

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MUĞLA'nın Datça ilçesindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde görülen deniz salyası (müsilaj) benzeri köpükler, tatilcileri tedirgin etti.

İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki Kumluk Plajı'nda, denizde görülen köpükler dikkati çekti.

Şezlonglara kadar ulaşan köpükler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, denize girmedi. Köpüklerin ne olduğu ve nereden geldiği merak konusu oldu.

İhbar üzerine belediye temizlik ekipleri, inceleme yaptı. Daha önce aynı bölgede birkaç kez benzer görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi. Datça Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sahildeki köpükler temizlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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