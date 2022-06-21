Muğla'da orman yangını
Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
2022-06-21 15:44:25
Dalaman Gürköy Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. .
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