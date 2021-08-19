Muğla'da deprem mi oldu? Muğla Datça deprem şiddeti kaç? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu? Muğla Datça deprem şiddeti kaç? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD, Ege Denizi'nde Datça'nın 43 kilometre açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'dan da hissedildiği öğrenildi. Depremin şiddetinin de 4.6 büyüklüğünde olduğu açıklandı.