Muğla'da deprem mi oldu? Muğla Datça deprem şiddeti kaç? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Muğla'da deprem mi oldu? Muğla Datça deprem şiddeti kaç? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD, Ege Denizi'nde Datça'nın 43 kilometre açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'dan da hissedildiği öğrenildi. Depremin şiddetinin de 4.6 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
2021-08-19 14:41:28
Muğla'da deprem mi oldu? Muğla Datça deprem şiddeti kaç? Muğla kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD, Ege Denizi'nde Datça'nın 43 kilometre açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Muğla'dan da hissedildiği öğrenildi. Depremin şiddetinin de 4.6 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Muğla'da deprem mi oldu?
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesinin 43 kilometre açıklarında deprem meydana geldi.
Muğla Datça deprem şiddeti kaç?
Depremin şiddeti 4.6 olarak açıklandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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