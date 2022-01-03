Müge Anlı'ya 'Arif Verimli' şoku!

ATV gündüz kuşağının iki güçlü ismi Müge Anlı ve Esra Erol arasında olay yaratacak 'Arif Verimli' şoku... Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yıllar boyu danışmanlık kadrosunda yer alan Prof. dr. Arif Verimli Hoca'nın Esra Erol'da programına transfer olduğu konuşuluyor!

ATV'de reyting rekorları kıran iki ünlü isim Müge Anlı ve Esra Erol arasında 'Arif Verimli' krizi kapıda... 14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında Müge Anlı'yı yalnız bırakmayan ve 'Müge Anlı'nın Arif Hoca'sı' olarak tanınan ünlü Psikolog Prof. Dr. Arif Verimli'nin, aynı kanalda kendi saatinin reyting rekortmeni olan bir başka 'kült' tv programı olan 'Esra Erol'da' ya geçeceği iddiası medya kulislerinı hareketlendirdi.

2008 yılından beri ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın yanında görmeye alıştığımız Prof. Dr. Arif Verimli 2021 yılının ilk aylarında programdan ayrıldığını sosyal medya aracılığı ile duyurdu. 13 yıldır danışmanlığını yaptığı programdan ayrıldığını duyuran Arif Verimli'nin ayrılık nedeni ise programdaki bir başka danışman olan Prof. Dr. Şevki Sözen idi...

Bu ayrılığın ardından programın sunucusu Müge Anlı'ya kırgın olduğunu ve bu nedenle ayrıldığını da gizlemeyen Arif Verimli'nin, aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'da programına transfer olduğu iddiası hem magazin ve televizyon camiasında, hem de sosyal medyada 'Arif Verimli Müge Anlı'dan intikam mı almaya çalışıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.

14 yıl Müge Anlı ile omuz omuza çalıştı ama...

14 yıl boyunca Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında boy gösteren Arif Verimli, programdan kendi rızasıyla ayrılmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak duran Arif Verimli'nin şimdi de Esra Erol'a transfer olacağı konuşuluyor.

İddialar nasıl ortaya çıktı? Arif Hoca bir paylaşım yaptı ortalık karıştı!

İddialar ise Arif Hoca'nın kişisel sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımdan sonra patlak verdi. Arif Verimli, Esra Erol ile ilgili bir paylaşım yapıp, “Yeni işim hayırlı olsun o zaman” notunu ekleyince ortalık karıştı. Tv kulislerinde "Arif Hoca, acaba Esra Erol'a mı geçiyor" sorusu gündeme geldi.

Esra Erol'dan ve Müge Anlı'dan iddialara ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmezken, Arif Verimli'nin aynı kanalda farklı saatlerde yayınlanan iki 'reyting canavarı' programı birbirine düşüreceği şimdiden sosyal medyanın dilinde...

Kaynak: internethaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.