Müge Anlı kimdir? Sinan Akçıl kimdir? Müge Anlı ve Sinan Akçıl hangi şarkıyı söyledi? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Sinan Akçıl 'Durum Çok Acil' şarkısını Müge Anlı'dan ilham alarak yazdığını açıkladı. Müge Anlı'nın canlı yayınına Sinan Akçıl konuk oldu. Müge Anlı'nın canlı yayında şarkıya eşlik etmesi sosyal medyanın gündemine geldi.
2022-01-24 15:23:13
Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı 'Durum Çok Acil' şarkısını Müge Anlı'dan ilham alarak yazdığını açıkladı. Akçıl canlı yayında Müge Anlı'ya sürpriz yaptı.
Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini itiraf ederek "Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım" dedi.
Müge Anlı'ya övgüler yağdıran Sinan Akçıl, merhameti, köpekleri sevmesi, insanlara yardım etmesi ve esprili yönleriyle Müge Anlı'ya hayran olduğunu belirtti.
Müge Anlı'nın yayın sırasında şarkıya eşlik etmesi sosyal medyada gündem oldu. Anlı için Twitter'da "Müge abla efkar yaptı", "Efkarlı söyledin Müge abla" yorumları yapıldı.
DURUM ÇOK ACİL ŞARKI SÖZLERİ
Ben seni her gün bekleye bekleye
Kime ne yaşarsam tek seni sevmeye
Hazırım ben aşktan ötesine geçmeye
Değmez mi dönmeye böyle dev hislere
İnsan ölmez isteye isteye
Kader beni yazsın senden önceye
Hazırım ölüp te yine seni sevmeye
Değmez mi dönmeye böyle dev hislere
Yorgunluktan degil halsizliğim
Sürmesin artık sensizliğim
Kokuna hasret günlerdeyi
Durum çok acil gel..
Sensizlikten benim halsizliğim
Ailem sensin,sessiz bir evdeyim...
Ben burda hala aynı deliyim..
Durum çok acil gel...
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