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TIMETURK / GENEL / Müge Anlı kimdir? Sinan Akçıl kimdir? Müge Anlı ve Sinan Akçıl hangi şarkıyı söyledi? Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı kimdir? Sinan Akçıl kimdir? Müge Anlı ve Sinan Akçıl hangi şarkıyı söyledi? Müge Anlı ile Tatlı Sert

Sinan Akçıl 'Durum Çok Acil' şarkısını Müge Anlı'dan ilham alarak yazdığını açıkladı. Müge Anlı'nın canlı yayınına Sinan Akçıl konuk oldu. Müge Anlı'nın canlı yayında şarkıya eşlik etmesi sosyal medyanın gündemine geldi.

2 Saat Önce
2022-01-24 15:23:13
Müge Anlı kimdir? Sinan Akçıl kimdir? Müge Anlı ve Sinan Akçıl hangi şarkıyı söyledi? Müge Anlı ile Tatlı Sert

Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le ortak çıkardığı 'Durum Çok Acil' şarkısını Müge Anlı'dan ilham alarak yazdığını açıkladı. Akçıl canlı yayında Müge Anlı'ya sürpriz yaptı.

Müge Anlı fanı olduğunu anlatan Sinan Akçıl, "Çok acil kaybımız var" sözlerinden esinlendiğini itiraf ederek "Türkiye'de bugüne kadar hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım" dedi.

Müge Anlı'ya övgüler yağdıran Sinan Akçıl, merhameti, köpekleri sevmesi, insanlara yardım etmesi ve esprili yönleriyle Müge Anlı'ya hayran olduğunu belirtti.

Müge Anlı'nın yayın sırasında şarkıya eşlik etmesi sosyal medyada gündem oldu. Anlı için Twitter'da "Müge abla efkar yaptı", "Efkarlı söyledin Müge abla" yorumları yapıldı.

DURUM ÇOK ACİL ŞARKI SÖZLERİ

Ben seni her gün bekleye bekleye

Kime ne yaşarsam tek seni sevmeye

Hazırım ben aşktan ötesine geçmeye

Değmez mi dönmeye böyle dev hislere

İnsan ölmez isteye isteye

Kader beni yazsın senden önceye

Hazırım ölüp te yine seni sevmeye

Değmez mi dönmeye böyle dev hislere

Yorgunluktan degil halsizliğim

Sürmesin artık sensizliğim

Kokuna hasret günlerdeyi

Durum çok acil gel..

Sensizlikten benim halsizliğim

Ailem sensin,sessiz bir evdeyim...

Ben burda hala aynı deliyim..

Durum çok acil gel...



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