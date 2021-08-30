Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta başlıyor? ATV ekranlarında yayınlanan ve sabah kuşağının açık ara en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başlamasını bekleyenlere müjdeli haber geldi. Müge Anlı sosyal medya hesabından programın yeni sezonda yayın tarihini paylaştı. Yeni sezonun il programı ise bugün yayınlandı.

Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta başlıyor? ATV ekranlarında yayınlanan ve sabah kuşağının açık ara en çok izlenen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başlamasını bekleyenlere müjdeli haber geldi. Müge Anlı sosyal medya hesabından programın yeni sezonda yayın tarihini paylaştı. Yeni sezonun il programı ise bugün yayınlandı.

ATV'nin sevilen sabah kuşağı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaklaşık 2 aylık aranın ardından yeniden başladı. Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Anlı, "Yarın (bugün) sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz" notunu düştü. Bu paylaşımın ardından ilk program bugün yayınlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 aylık bir sürenin ardından yeniden başladı.

Müge Anlı başladı mı?

Türkiye'nin en çok izlenen sabah programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yeni sezona başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert saat kaçta başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün sabah saat 10.00'da ekranklara geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV'de yayınlanıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı nedir?

Programın sunuculuğunu Müge Anlı yapmaktadır. Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir programdır. Müge Anlı ve beraberinde avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen programda yer almaktadır.

13 sezondur kesintisiz yayınlanan program bugüne kadar 3212 kaybı bulmuş, 181 cinayet dosyası aydınlatmış ve 930 aileyi kavuşturmuştur. Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programıdır

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.