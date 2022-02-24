Müge Akyamaç kimdir? Müge Akyamaç hangi filmlerde ve dizde oynadı?
Müge Akyamaç kimdir? Müge Akyamaç hangi filmlerde ve dizde oynadı? Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinde kadın başrol oyuncusu olarak rol alan ve pek çok dizi ve filmlerde de rol alan Müge Akyamaç'ın kim olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda televizyon dünyasından uzak vakit geçiren Müge Akyamaç son olarak 2016 yılında Rüzgarın Kalbi adlı dizide Vahide karakterini canlandırmıştı.
2022-02-24 15:05:26
Müge Akyamaç kimdir? Müge Akyamaç hangi filmlerde ve dizde oynadı? Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinde kadın başrol oyuncusu olarak rol alan ve pek çok dizi ve filmlerde de rol alan Müge Akyamaç'ın kim olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda televizyon dünyasından uzak vakit geçiren Müge Akyamaç son olarak 2016 yılında Rüzgarın Kalbi adlı dizide Vahide karakterini canlandırmıştı.
Müge Akyamaç hafızalara Kemal Sunal ile oynadığı filimlerle kazındı. Müge Akyamaç Milyarder, Gurbetçi Şaban ve Şaban Pabucu Yarım gibi unutulmaz Yeşilçam filmerinde rol almıştı. Tiyatro sanatçısı olan ve halen tiyatroya devam eden Müge Akyamaç çok sayıda filmde ve dizide rol aldı. İşte Müge Akyamaç'ın hayatı ve biyografisi...
Müge Akyamaç kimdir?
Müge Akyamaç 25 Haziran 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müge Akyamaç Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.
Müge Akyamaç Kamal Sunal ile oynadığı filmlerdeki rolü ile hafızalarda yer edindi. Son zamanlarda ekranlardan uzakta bir yaşam süren Müge Akyamaç Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü'nde eğitimini tamamladı.
Müge Akyamaç tiyatro hayatına 1982 senesinde Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosunda görev alarak başladı. 1984 senesinde Çevre Tiyatrosu'nda bir sezon görev aldı.
1985 senesinde Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'na katılma kararı aldı ve altı sene boyunca burada oyunda rol aldı.
Ayrıca bu tarihlerde sinema ve televizyon filmlerinde rol almaya başladı. Önce Canan, Ayaşlı ve Kiracıları, Bizim Mahalle, Kurtlar Sofrası gibi diziler ile Çark, Milyarder, Gurbetçi Şaban, Doruk gibi on beşe yakın sinema filminde görev aldı. 1992 senesinde İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı ve halen İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmaktadır.
Rol adlığı film ve dizileri
Rüzgarın Kalbi: Vahide - 2016
Poyraz Karayel : Canan Özbakan - 2015
Sen De Gitme : 2011
Affedilmeyen : Gülafet Açar - 2007
Herşey Aşk İçin - 2002
Bedel : Belgin - 2000
İlişkiler : Deniz - 1997
Eltiler : - 1997
Çılgın Yenge Jülide/Nüvide - 1994
Yaz Yağmuru - 1993
Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992
Çiçekler Açmak İster - 1990
Yuva : Zehra - 1990
Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Deniz Gülü 1990
Ayaşlı ve Kiracıları - 1989
Önce Canan : Naz - 1988
Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan : Mihrimah Sultan - 1988
Emanet-2 : Zehra - 1988
Çark : Polis Leman - 1987
Küçük Mutluluklar - 1987
Yavrumu Kurtarın : Mahkûm - 1987
Milyarder : Sema - 1986
Seher Vakti : Ayşe - 1986
Sahtekar : Ayten - 1986
Doruk : Çiğdem - 1985
Gurbetçi Şaban : Bahar - 1985
Keriz : Ayşe - 1985
Şaban Pabucu Yarım : Pemra - 1985
Özlem : Özlem - 1985
Uç Güzel Güvercinim : Nazlı - 1984
Ah Şu Kadınlar : 1983
Bay Alkolü Takdimimdir : Günay - 1981 .
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