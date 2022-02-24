Müge Akyamaç kimdir? Müge Akyamaç hangi filmlerde ve dizde oynadı? Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinde kadın başrol oyuncusu olarak rol alan ve pek çok dizi ve filmlerde de rol alan Müge Akyamaç'ın kim olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda televizyon dünyasından uzak vakit geçiren Müge Akyamaç son olarak 2016 yılında Rüzgarın Kalbi adlı dizide Vahide karakterini canlandırmıştı.

Müge Akyamaç kimdir? Müge Akyamaç hangi filmlerde ve dizde oynadı? Yeşilçam'ın hafızalara kazınan filmlerinde kadın başrol oyuncusu olarak rol alan ve pek çok dizi ve filmlerde de rol alan Müge Akyamaç'ın kim olduğu merak ediliyor. Son zamanlarda televizyon dünyasından uzak vakit geçiren Müge Akyamaç son olarak 2016 yılında Rüzgarın Kalbi adlı dizide Vahide karakterini canlandırmıştı.

Müge Akyamaç hafızalara Kemal Sunal ile oynadığı filimlerle kazındı. Müge Akyamaç Milyarder, Gurbetçi Şaban ve Şaban Pabucu Yarım gibi unutulmaz Yeşilçam filmerinde rol almıştı. Tiyatro sanatçısı olan ve halen tiyatroya devam eden Müge Akyamaç çok sayıda filmde ve dizide rol aldı. İşte Müge Akyamaç'ın hayatı ve biyografisi...

Müge Akyamaç kimdir?

Müge Akyamaç 25 Haziran 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müge Akyamaç Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Müge Akyamaç Kamal Sunal ile oynadığı filmlerdeki rolü ile hafızalarda yer edindi. Son zamanlarda ekranlardan uzakta bir yaşam süren Müge Akyamaç Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

Müge Akyamaç tiyatro hayatına 1982 senesinde Tuncay Özinel - Halit Akçatepe Tiyatrosunda görev alarak başladı. 1984 senesinde Çevre Tiyatrosu'nda bir sezon görev aldı.

1985 senesinde Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'na katılma kararı aldı ve altı sene boyunca burada oyunda rol aldı.

Ayrıca bu tarihlerde sinema ve televizyon filmlerinde rol almaya başladı. Önce Canan, Ayaşlı ve Kiracıları, Bizim Mahalle, Kurtlar Sofrası gibi diziler ile Çark, Milyarder, Gurbetçi Şaban, Doruk gibi on beşe yakın sinema filminde görev aldı. 1992 senesinde İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı ve halen İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmaktadır.

Rol adlığı film ve dizileri

Rüzgarın Kalbi: Vahide - 2016

Poyraz Karayel : Canan Özbakan - 2015

Sen De Gitme : 2011

Affedilmeyen : Gülafet Açar - 2007

Herşey Aşk İçin - 2002

Bedel : Belgin - 2000

İlişkiler : Deniz - 1997

Eltiler : - 1997

Çılgın Yenge Jülide/Nüvide - 1994

Yaz Yağmuru - 1993

Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992

Çiçekler Açmak İster - 1990

Yuva : Zehra - 1990

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Deniz Gülü 1990

Ayaşlı ve Kiracıları - 1989

Önce Canan : Naz - 1988

Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan : Mihrimah Sultan - 1988

Emanet-2 : Zehra - 1988

Çark : Polis Leman - 1987

Küçük Mutluluklar - 1987

Yavrumu Kurtarın : Mahkûm - 1987

Milyarder : Sema - 1986

Seher Vakti : Ayşe - 1986

Sahtekar : Ayten - 1986

Doruk : Çiğdem - 1985

Gurbetçi Şaban : Bahar - 1985

Keriz : Ayşe - 1985

Şaban Pabucu Yarım : Pemra - 1985

Özlem : Özlem - 1985

Uç Güzel Güvercinim : Nazlı - 1984

Ah Şu Kadınlar : 1983

Bay Alkolü Takdimimdir : Günay - 1981 .