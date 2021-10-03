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'Mucize bitki' çiçek açtı: Kilosu 60 bin lira

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve 'mucize bitki' olarak adlandırılan safran çiçek açtı. 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

2 Saat Önce
2021-10-03 15:34:26
'Mucize bitki' çiçek açtı: Kilosu 60 bin lira

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safran çiçek açtı.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede yaklaşık 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda üretiliyor.

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Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 25 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

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Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 50-60 bin liradan satılıyor.

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"Hasat 40 gün devam edecek"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, havaların erken soğuması nedeniyle bu yıl hasadın 15 gün önce başladığını söyledi.

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Bölgenin iyi yağış aldığını belirten Yılmaz, "Tarlamızda ekim başından itibaren çiçeklenme başladı. Hasat 40 gün devam edecek. İyi hasat dönemi bekliyorum. 25 dekar alanda safran ekimi yapıyorum, 20 kilogramın üzerinde ürün hasadı bekliyorum" dedi.

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Yılmaz, Safran Festivali'nin 22-24 Ekim tarihlerinde yapılacağını anımsattı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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