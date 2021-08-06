Mücbir sebep hali nedir? Mücbir sebep hali ilan edilince ne olur? Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen bölgeler için mücbir sebep hali ilan etti. Mücbir sebep hali ile bu bölgelerde yaşayan vatandaşların beyanname verme ve vergi ödeme süreleri de ertelendi. Peki Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep hali hangi koşullarda oluşur?

Mücbir sebep hali nedir? Mücbir sebep hali ilan edilince ne olur? Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen bölgeler için mücbir sebep hali ilan etti. Mücbir sebep hali ile bu bölgelerde yaşayan vatandaşların beyanname verme ve vergi ödeme süreleri de ertelendi. Peki Mücbir sebep nedir? Mücbir sebep hali hangi koşullarda oluşur?

Türkiye'nin güney ve Ege bölgeleri orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangınlar hava sıcaklığının yüksek ve nemin düşük olması nedeniyle hızla büyüyor. Yangınlara müdahale devam ederken bir çok yerleşim yeri de yangınlardan ağır hasar gördü. Orman yangınları tüm Türkiye'nin içini yakarken yangından zarar görenlere devlet desteği de sağlanıyor. Son olarak yapılan açıklamada orman yangınlarından etkilenen bölgeler için mücbir sebep hali ilan edildi, bu bölgelerde beyanname verme ve vergi ödeme süreleri uatıldı. Peki Mücbir sebep hali nedir? Mücbir sebep hali ilan edilince ne olur?

Mücbir sebep nedir?

Grev, lokavt, sel baskını, deprem, terör hareketleri ve doğal afetler hukuken mücbir sebep olarak görülür. Hukukun temel kavramları arasında yer alan mücbir sebepler arasında; ölüm, iflas, hastalık ve tutukluluk gibi şahsi durumlar da yer alır. Mücbir sebeplerin ortak özelliği, oluşmasına engel olunamayan veya oluştuktan sonra durdurulmasına imkan olmayan durum, olgu veya olaylar olmalarıdır.

Yaygın olarak Fransızca kökenli "force majeure" terimi ile ifade edilen mücbir haller, bugün dünya hukuk sisteminde sıkça kullanılan genelgeçer kavramlar arasında yer alır. İlk çıkış noktası kıta Avrupası olan mücbir sebepler ifadesinin sistematik ve çağdaş bir yorum ile Türk hukuk sistemine girmesi ise Cumhuriyetin kurulmasının kazanımları arasındadır.

Mücbir sebep halleri nelerdir?

Mücbir sebep hallerine doğrudan doğal afetler eklenebilri. Yargıtay ise yangın, deprem, sel gibi doğal afetleri mücbir sebep olarak görmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.