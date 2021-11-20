Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci nereli, kaç yaşında?

Habertürk TV’de Hülya Hökenek’in sunduğu Enine Boyuna programında Ersan Şen ile Mücahit Birinci arasında tartışma yaşandı. Ersan Şen, Naci Ağbal’ın gece yarısı bir kararname ile görevden alınmasını yanlış olduğunu ve maliyetinin vatandaşlara yansıdığını belirtti. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan gerilim programa damgasını vurdu. İzleyiciler de Mücahit Birinci'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Mücahit Birinci'nin hayatı ve biyografisi...

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında Ersan Şen ile Mücahit Birinci arasında tartışma yaşandı. Ersan Şen, Naci Ağbal'ın gece yarısı bir kararname ile görevden alınmasını yanlış olduğunu ve maliyetinin vatandaşlara yansıdığını belirtti. Bunun üzerine ikili arasında yaşanan gerilim programa damgasını vurdu. İzleyiciler de Mücahit Birinci'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte Mücahit Birinci'nin hayatı ve biyografisi...

Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi tartışma programlarının temel konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında ekonomi politikaları konusunda Ersan Şen ile Mücahit Birinci arasında tartışma yaşandı. Ersan Şen, Naci Ağbal'ın aninden görevden alınmasını yanlış bulduğunu dile getirdi. Mücahit Birinci ise “Alışacaksınız, alışacaksınız. Başkanlık sistemine alışacaksınız” ifadelerini kullandı. Yaşanan gerilimin ardından Mücahit Birinci kimdir sorusu gündeme geldi. İşte Mücahit Birinci'nin hayatı ve biyografisi...

Mücahit Birinci kimdir?

Mücahit Birinci AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK üyesi olarak seçildi.

1974'te Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı.

1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.