Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Atatürk'ün öğrencisi Muazzez İlmiye Çığ kaç yaşında? 1914Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün son öğrencilerinden olan Muazzez İlmiye Çığ Anadolu'nun düşman işgaline uğramasına ardından Kurtuluş savaşı ile düşmanın yurttan kovulmasına şahitlik etmiştir. Muazzez İlmiye Çığ Sümerolog olarak önemli çalışmalara imza atmıştır. İşte Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatı ve biyografisi...

Muazzez İlmiye Çığ Atatürk'ün son öğrencisi olarak biliniyor. Anadolu'nun dört bir yanı düşman işgali altındayken ailesi ile birlikte büyük sıkıntılar yaşayan Muazzez İlmiye Çığ ülkenin düşman işgalineden kurtulmasına ve yeniden ayaklanmasına da şahitlik etmiştir. İşte 108 aşında olan Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatı ve biyografisi...

Muazzez İlmiye Çığ kimdir?

Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Muazzez İlmiye Çığ Türk sümerologdur.

Atatürk'ün son öğrencileri arasında olan Muazzez İlmiye Çığ'ın ailesi Kırımlı göçmenlerindendir. Ailesi Kırım'dan Amasya, Merzifon'a, annesi ise Kırım'dan Bursa'ya göçmüştür. Daha sonda İzmir'de yaşayan Muazzez İlmiye Çığ 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in düşmanlar tarafından işgal edilmesinin ardından Çorum'a geç etmiştir.

İlk okulua Çorum'da başlayan Muazzez İlmiye Çığ daha sonra ailesi ile birlikte Bursa'ya taşındı. Bursa'da özel bir okul olan Bizim Mektep'te Fransızca ve keman dersleri aldı.

1926 senesinde de sınav ile Bursa Kız Muallim Mektebi'ne (Bursa Kız Öğretmen Okulu) kazandı. 1931 yılında mezun oldu ve babasının da öğretmenlik yapmakta olduğu Eskişehir'e tayin oldu. Eskişehir'de öğretmenlik mesleğini dört buçuk yıl yaptı.

Muazzez İlmiye Çığ daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile kurulmuş olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kayıt yaptırdı.

Almanya'da Nazi zulmüünden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Ankara Üniversitesi'nde dersler veren Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock'dan Hitit Dili ve Kültürü dersleri aldı.

Prof. Dr. Benno Landsberger'den Sümer ve Akad Dilleri ve Mezopotamya Kültürü derslerini aldı.

Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çiviyazılı Belgeler Arşivine uzman olarak atandı.

Bu dönemde Kemal Çığ ile dünya evine girdi.

Müzede çalıştığı 31 yıl boyunca meslektaşı Hatice Kızılay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce tableti temizleyip, sınıflandırıp numaralandırdı, 74.000 tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3.000 tabletin kopyasını yapıp katalog halinde yayımladı.

1957'de Münih'teki Oryantalistler Kongresi'ne katıldı. 1960'da Heidelberg Üniversitesi'nde altı aylık bir çalışma yaptı. 1965'de Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.

Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da "Tarih Sümerle Başlar" adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi üzerine 1993'te çocuklara yönelik Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı.

İstanbul Üniversitesi yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle Muazzez İlmiye Çığ'a 2000 senesinde fahri doktora unvanı vermiştir.