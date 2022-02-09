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TIMETURK / GENEL / MSÜ sınav ücreti nasıl ödenir? MSÜ sınav ücreti son ödeme tarihi nedir?

MSÜ sınav ücreti nasıl ödenir? MSÜ sınav ücreti son ödeme tarihi nedir?

13 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuruları 9 Şubat'ta sona eriyor. MSÜ sınavına başvuran adaylar sınav ücretini nasıl yatıracak? MSÜ 2022 sınav ücreti son ödeme tarihi nedir? MSÜ sınav ücreti nasıl ödenir?

1 Saat Önce
2022-02-09 18:58:09
MSÜ sınav ücreti nasıl ödenir? MSÜ sınav ücreti son ödeme tarihi nedir?

MSÜ sınavı başvuruları 9 Şubat günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Sınavı ise 27 Mart'ta saat 10:15'te yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat'ta alınacak. MSÜ başvuru ücreti 130 TL olacak. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

MSÜ BAŞVURULARI VE SON ÖDEME ZAMANI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları (09 Şubat 2022) saat 23.59'da sona erecek.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. .

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