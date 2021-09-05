MSB: Yılın başından itibaren bin 865 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendiğini, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise 1865 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kara, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelenin artan şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Son bir ayda, yurt içi ve sınır ötesinde 6'sı büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere 22 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 455, bu yılın başından itibaren ise 1865 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Kara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar toplam 244 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Ayrıca, 300'e yakın mağara, sığınak, 600'den fazla mayın, EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır." diye konuştu.

Binbaşı Pınar Kara, hudutlarda kaçakçılığın, düzensiz yasadışı göçmen akınının engellemesi, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında, sınırlarda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemlerinin tesis edildiğini belirtti.

Hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğini, sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındığını aktaran Kara, şu bilgileri verdi:

"Afganistan'daki son gelişmelerle birlikte İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır. İran sınır hattında 2019'da yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 kişi engellenmiş, 5 bin 16 kişi yakalanmış, 2020'de 127 bin 434 kişi engellenmiş, 185 kişi yakalanmış, 2021'de ise 68 bin 353 kişi engellenmiş, 1078 kişi yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 kişi yakalanmış, 25 bin 186 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan bu şahısların 54'ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 75'i teröristtir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda, 39 bin 400 paket sigara, 307 kilogram uyuşturucu, 108 cep telefonu ve 11 muhtelif silah ele geçirilmiştir. Son dönemde ele geçirilen malzemelerde özellikle elektronik malzeme ve uyuşturucuda artış olduğu gözlemlenmektedir."

- Afganistan

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında, Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da 20 yıl süreyle, Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu ise 6 yıl süreyle başarıyla yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'nin Afganistan'dan askeri uçaklarla 1129 sivil vatandaşın tahliyesini yaptığını kaydeden Kara, şunları söyledi:

"15 Ağustos'ta Kabil'de yaşanan gelişmeler yerel halkta paniğe neden olmuş, ülkeyi terk etmek isteyen on binlerce kişi Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yığılmıştır. Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülkeler ile birlikte müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte, askeri uçaklarımız ile 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Yapılan görüşmeler, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek, TSK unsurlarımızın tahliyesine karar verilmiştir. Afganistan'da kendisine tevdi edilen görevi başarıyla yerine getiren personelimizin ve malzemelerimizin tahliyesine 25 Ağustos tarihinde başlanmış, 48 saatten kısa sürede, 27 Ağustos'ta tamamlanmıştır. Ayrıca diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine de gerekli destek sağlanmıştır. Kabil havaalanındaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi TSK'nın etkinliğini ve gücünü dünyaya bir kez daha göstermiştir."

- Suriye

Binbaşı Pınar Kara, Suriye harekat alanlarında terörden arındırılan bölgelerdeki mayın, EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi amaçlı insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin, ilgili kamu, kurum ve kuruluşları ile koordineli devam ettiğini bildirdi.

Kara, güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin, görevli birlikler tarafından engellendiğini söyledi.

Son bir ayda Suriye harekat alanlarında Türk komandoları tarafından, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Kara, bölgede masum ve mazlumları gözeterek, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

- Azerbaycan

Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın, EYP arama ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Kara, şunları kaydetti:

"TSK, kardeş ülke Azerbaycan'la yapılan askeri ve iş birliği anlaşmaları kapsamında, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda, Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışabilirliğin sağlanması, eğitim planlaması, yönetimi ve icra esaslarının uyumlu hale getirilmesine yönelik 'Kardeş Tugay' projesi başlatılmıştır. Halihazırda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli ile birlikte TSK bünyesinde ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. 'İki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında bundan sonra da tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz."

- Libya

Libya'daki gelişmelere de değinen Kara, Türkiye'nin Libya ile kardeşlik bağlarının 500 yıllık geçmişe dayandığını ifade etti.

Kara, "Libya'da, birliklerimiz tarafından meşru hükümetin davetine ve ikili anlaşmalara istinaden Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir. Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla mayın, EYP temizliği faaliyetlerimizde, bugüne kadar yaklaşık 4 bin mayın, EYP ve patlamamış mühimmat tespit edilerek, etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

- Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Sismik Veri Toplama Projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında, Akdeniz'de Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Karadeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri ile DENAR-2 gemisi faaliyetlerini, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının refakatinde sürdürdüğünü hatırlatan Binbaşı Kara, şu bilgileri verdi:

"Yunanistan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaptığımız tüm çağrılara rağmen uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Doğu Ege Adaları'nın statüsünü bozan eylemlerine devam etmektedir. Adalara konuşlandırdığı askeri birlik ve gemilerle, bu birlik ve gemilere yaptığı üst düzey ziyaretlerle iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmayan ve uluslararası hukuka aykırı devlet uygulamalarını sürdürmektedir. 2021 yılı başından itibaren Gayri Askeri Statüdeki Adalarda 790 gemi ihlalinin yanı sıra 206 hava sahası ihlali, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi ile uluslararası hukuka aykırılığın Gayri Askeri Statüdeki Adalarla sınırlı kalmadığı, Yunanistan'ın sorunları barışçıl yöntemlerle diyalog yoluyla çözmek yerine gerilimi tırmandıran ve yeni gerilimler üreten bir politika izlediği açıkça görülmektedir. Yunanistan ayrıca Atina Mutabakatı hilafına moratoryum ihlallerini sürdürmektedir. Türkiye, Yunanistan'ın bu girişimlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklı hak, alaka ve menfaatlerini korumayı kararlılıkla ve tavizsiz sürdürecektir."

- Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumuna ilişkin gelişmelere de değinen Kara, Kıbrıs'ta egemen, eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan ve iş birliği içinde olan iki devletin tek çözüm olduğunu savundu.

Adadaki varlıklarının gerekçesinin sadece, Kıbrıs Türkü'nün canını korumak olduğunu vurgulayan Kara, "Türk askeri varlığını adada işgalci olarak gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi, ne Yunan ve Rum ikilisine ne de bunların destekçilerine fayda sağlayacaktır. Bir kez daha vurgulamak isteriz, Kıbrıs bizim milli meselemizdir." dedi.

- FETÖ ile mücadele

Bakanlığın tüm birimlerinin, hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadele kapsamında kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 931 personel ihraç edilmiş, 1425 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak - 3 Eylül tarihleri arasında 3 bin 243 personel kamu görevinden çıkarılmış, 617 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 140 personel göreve iade edilmiş, 12 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir."

- "Nokta operasyonlarımız devam edecek"

Bilgilendirme toplantısında gazetecilerin soruları da yanıtlandı.

Bakanlık kaynakları, Gara'ya düzenlenen ve aralarında PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona yönelik soru üzerine, Mehmetçiğin terörü kaynağında yok etme stratejisini uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Bunun adımlarından birinin Pençe-Yıldırım, Pençe-Şimşek gibi harekatlar, diğerinin ise nokta operasyonları olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Nokta operasyonlarımızı hassas şekilde gerçekleştiriyoruz. Uzun süreli istihbari faaliyetlerin sonunda yeri ve zamanı geldiğinde operasyonları sonuçlandırıyoruz. Son operasyon da bu kapsamda gerçekleştirilen bir operasyon oldu. Nokta operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin terör tehdidine karşı icra ettiği tüm operasyonlarını, başta Irak olmak üzere tüm komşularının sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yaptığını da vurguladı.

Afganistan'daki tahliyelerin tamamlanmasının ardından sonraki süreçte Türkiye'nin yeniden havaalanının işletilmesinde görev alıp almayacağına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın açık olmasının, Afganistan ve uluslararası toplum için öneminin defalarca dile getirildiğini anımsattı.

Kaynaklar, havalimanının son olayların ardından geldiği durum, açık tutulması ve işletilmesi için gerekli teknik sistemlerin tespit edilmesine yönelik uluslararası alanda çalışmalar olduğunu belirtti. Kaynaklar bu konuda, ilgili bakanlık ve kurumlar arasında görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

- Türkiye'de eğitim gören Afgan askeri öğrenciler

Türkiye ve Afganistan arasındaki ikili anlaşmalar kapsamında Türkiye'de eğitim alan askeri öğrencilerin durumuna ilişkin soruya da kaynaklar, "Gerek ikili gerekse NATO anlaşmaları kapsamında yurdumuza gelen Afgan askeri öğrenciler var. Bunlardan bir kısmı mezun olurken bir kısmının eğitimi sürüyor. Eğitimi devam eden askeri öğrencilerin durumuyla ilgili başlatılan çalışma devam ediyor." karşılığını verdi.

ABD'nin, Afganistan'ın ardından Suriye'den çıkacağına yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, iddiaları yakından takip ettiklerini, sahada bununla ilgili bir tespitlerinin bulunmadığını kaydetti.