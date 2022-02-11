DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Analiz: Sahel'de Fransız etki alanı daralırken Rus etkisi artıyor
2022 e-sınav görevli ücreti | Ehliyet sınavı görevli ücretleri ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen)
Libya Başbakanı Dibeybe: Görevimin başındayım
İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak
2022 Kuran kursu öğreticisi alımı | Kuran kursu öğretmeni (öğreticisi) kaç kişi atanacak? Kuran Kursu öğreticisi atama sayısı kaç?
Morgan Freeman, THY'nin ikinci kez reklam yüzü oldu
Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman? Pera Palas'ta gece yarısı konusu ve oyuncuları
Abdulkadir Selvi'den ‘İYİ Parti’nin adaylıkta eğilimi değişti’ iddiası
MB'nin beklenti anketi yayımlandı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Maske Kimsin Sen? Final | 'Maske Kimsin Sen?' finalde kim kazandı? Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı?
2022 imam alımı ne zaman yapılacak? DİB imam ataması ne zaman başlayacak?
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi
Kovid geçirenler en çok bu ağrıdan şikâyet ediyor
İŞKUR 70 bin işçi ve personel alım ilanı | İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır?
Tarım Kredi'den indirim kararı

TIMETURK / GENEL / MSB: Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

1 Saat Önce
2022-02-11 11:33:45
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde darbe vurmaya devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz sürüyor/sürecek!" .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş