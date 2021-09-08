MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Mili Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.