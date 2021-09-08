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MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

TIMETURK / GENEL / MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

2 Saat Önce
2021-09-08 11:43:29
MSB: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Mili Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Ekran Resmi 2021-09-08 11.44.31

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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