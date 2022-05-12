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TIMETURK / GENEL / MSB: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi.

5 Saat Önce
2022-05-12 12:44:42
MSB: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre ve teröristle geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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