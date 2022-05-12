MSB: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi.
2022-05-12 12:44:42
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre ve teröristle geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
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