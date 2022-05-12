MSB: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi.