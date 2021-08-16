MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos'ta Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.
2021-08-16 06:20:06
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos'ta Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin ağır yaralandığı açıkladı.
Açıklamada, yaralı askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğu ifade edildi. Aynı çatışmada yaralanan bir diğer askerin kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı şehit asker için başsağlığı, yaralı asker için şifa dileğinde bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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