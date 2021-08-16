MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos'ta Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı.