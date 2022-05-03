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TIMETURK / GENEL / MSB: Pençe Kilit'te 63 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe Kilit'te 63 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi. Öte yandan Barış Pınarı bölgesinde de 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.

3 Gün Önce
2022-05-03 12:05:09
MSB: Pençe Kilit'te 63 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.

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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Öte yandanMilli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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