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MSB: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Millisi Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29 Dakika Önce
2022-02-04 10:11:45
MSB: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi. .

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