MSB: Kuzey Irak'ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Millisi Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
2022-02-04 10:11:45
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Atak helikopterleri ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi. .
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