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TIMETURK / GENEL / MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-09-17 10:39:42
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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