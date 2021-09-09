MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasını yaptı. Öte yandan MİT'in Metina'da düzenlediği operasyonunda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından terörle mücadeleyle ilgili bir açıklama yaptı.

"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" denilen açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Metina'da MİT operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Metina'da Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.