MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, 'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasını yaptı. Öte yandan MİT'in Metina'da düzenlediği operasyonunda 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
2021-09-09 12:09:53
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından terörle mücadeleyle ilgili bir açıklama yaptı.
"Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz" denilen açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Metina'da MİT operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Metina'da Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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