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MSB: En az 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-09-02 11:39:45
MSB: En az 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımızla etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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