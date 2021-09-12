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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet güçlerine, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

43 Dakika Önce
2021-09-12 12:54:07
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek bölgesinde 12 Eylül 2021 tarihinde bir üs bölgemizden çıkan emniyet unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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