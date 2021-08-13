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Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı: 1 asker şehit

TIMETURK / GENEL / MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

1 Saat Önce
2021-08-13 06:54:31
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda bir askerin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." bilgisi verildi.

BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakın arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

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Adıyaman'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) acı haberi, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Irakın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Hakan Bali'nin acı haberi, Erdemoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma Bali'ye, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Uzman Çavuş Hakan Bali'nin evi Türk bayraklarıyla asıldı.
3 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehidin babası Mehmet Bali'nin de 6 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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