MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

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