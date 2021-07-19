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MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

17 Dakika Önce
2021-07-19 10:58:28
MSB: 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Şimşek' operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleriyle etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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