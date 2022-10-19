MSB 2022/3 Sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgula | Sözleşmeli er başvuru sonucu nereden, nasıl öğrenilir? (Kara-Deniz-Hava)

MSB 2022/3 Sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgula | Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri bünyesine sözleşmeli er alımı için geçtiğimiz haftalarda başvuru süreci yapılmıştı. Binlerce kişinin merakla beklediği konuda yeni gelişmeler yaşandı. Başvuru sonuçları açıklandı. Peki sözleşmeli er başvuru sonucu nereden, nasıl öğrenilir? (Kara-Deniz-Hava) MSB 2022/3 Kara, Hava, Deniz sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

MSB 2022/3 Sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgula | Sözleşmeli er başvurusu yapanlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Uzun süren beklemenin ardından MSB sonuçların açıklandığını duyurdu. MSB 2022/3 Sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama ekranı aktif hale geldi. Peki kara, deniz ve hava sözleşmeli er başvuruları nereden ve nasıl öğrenilir?

MSB 2022/3 Sözleşmeli er başvuru sonuçları sorgula

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları yüzlerce kişi tarafından merakla bekleniyordu. Beklenen gelişme duyuruldu. . Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Komutanlıkları 2022 yılı sözleşmeli er temini başvurusunu yapan adaylar başvuru sonuçlarını artık sorgulayabilirler. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorlar. Adaylar sonuçlarını https://personeltemin.msb.gov.tr/Anasayfa/EDevletGiris addersinden sorgulayabilir.

Sözleşmeli Er teeslim ne zaman?

Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim-09 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Sözleşmeli er başvuru sonucu nereden, nasıl öğrenilir? (Kara-Deniz-Hava)

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçlarının nasıl ve nereden sorgulanacağı pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Sonuçlara ulaşmak oldukça kolay. Başvuru sonucunuzu e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Tercihlerim menüsü altından öğrenebilirsiniz.

Seçim aşaması faaliyetleri

Evrak Kabul,

Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),

Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre),

Mülakat,

Hastane sevk

Erbaş nedir?

Erbaş rütbesi, askerlik hizmetini gerçekleştirmekte olan, ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan, onbaşı veya çavuş rütbesine haiz asker kişi.