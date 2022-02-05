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MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

1 Saat Önce
2022-02-05 14:02:48
MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MS) yapılan açıklamada, teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ekran Resmi 2022-02-05 14.04.35 .

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