MSB: 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
2022-02-05 14:02:48
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MS) yapılan açıklamada, teröristlerin inlerinde vurulmaya devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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