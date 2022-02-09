MSB: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.