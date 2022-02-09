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TIMETURK / GENEL / MSB: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-02-09 15:35:37
MSB: 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurguladı. .

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